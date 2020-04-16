Вашингтон, , 06:25 — REGNUM США по-прежнему считают, что Россия в 2019 году проводила эксперименты с ядерным оружием, заключили в Госдепартаменте, выпустив 15 апреля доклад о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.

«Несмотря на возобновление Россией моратория на проведение ядерных испытаний в 1996 году, некоторые ее действия с 1996 года не соответствовали приверженности стандартам нулевой мощности», — объяснили во внешнеполитическом ведомстве.

При этом отмечается, что Вашингтон не владеет информацией, сколько экспериментов было проведено и «проводились ли они в 2019 году».

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Напомним, в июне 2019 года разведывательное управление Министерства обороны США распространило заявление, в соответствии с которым Москва якобы «производила испытания ядерных вооружений». В России эти утверждения категорически отвергли, назвав бредовыми домыслами.

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