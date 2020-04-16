Вашингтон, , 05:57 — REGNUM Первый пациент, заразившийся коронавирусом SARS-CoV-2, мог работать в лаборатории Института вирусологии в китайском городе Ухань, 15 апреля передает телеканал Fox News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, коронавирус передался сотруднику центра от летучей мыши, а затем от «нулевого пациента» стал распространяться среди населения Уханя. Отмечается, что лаборатория не вела разработку биологического оружия, а готовилась представить достижения китайских ученых в области вирусологии. При этом в сюжете Fox News утверждается, что Китай делает все, чтобы скрыть свою причастность появлению вируса.

Как передавало ИА REGNUM, в конце января бывший офицер разведки Израиля Дэни Шохам заявил, что Уханьский институт вирусологии якобы занимался созданием биологического оружия.

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