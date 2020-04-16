Москва, , 05:35 — REGNUM Порочащая статья в отношении России, опубликованная в газете The New York Times — это глобальный обман «по тематике фейк ньюз», заявила 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Звезда».

Она напомнила, что критические замечания в адрес Москвы высказал госсекретарь США Майкл Помпео, который заявил о необходимости привлекать к ответу тех, кто причастен к дезинформации по пандемии, объявленной в связи с распространением коронавируса.

«Если он об этом заявил, то пусть они с New York Times и начнут. Это конкретная дезинформация, это глобальный обман», — сказала Захарова.

Она добавила, что обвинения из Вашингтона сделаны в духе американской политической традиции «постоянно находить виновных и никогда не брать ответственность за свои ошибки».

Ранее, напомним, газета New York Times выпустила статью, в которой обвинила Москву в распространении дезинформации о системе здравоохранения США, которая якобы способствует распространению опасных заболеваний.

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