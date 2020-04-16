Вашингтон, , 05:14 — REGNUM Россия соблюдала Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заключили в Госдепартаменте США, выпустив 15 апреля соответствующий доклад.

«Основываясь на информации, доступной по состоянию на 31 декабря 2019 года, США подтверждают, что Российская Федерация выполняет условия ДСНВ», — говорится в документе.

Отмечается, что проблема соблюдения Россией договоренностей в рамках ДСНВ вызывала озабоченность Соединённых Штатов на протяжении многих лет, поэтому, несмотря на положительную оценку, американские власти «по-прежнему обеспокоены действиями России» в области ракетных вооружений.

Напомним, договор между Россией и США, подписанный в 2010 году, остается единственным соглашением между странами об ограничении вооружений. Документ будет действовать до февраля 2021 года, и пока Вашингтон официально не объявлял, готов ли он его продлить.

Ранее в МИД России призвали США как можно скорее принять предложение о продлении ДСНВ.

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