Вашингтон, , 04:44 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), вероятно, не сможет реализовать изменения, которых от неё ожидают в США, заявил 15 апреля американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

Отвечая на вопрос журналистов о приостановке финансирования ВОЗ, Трамп отметил, что к решению этого вопроса власти США вернутся позже.

«Но они должны либо осуществить масштабные изменения, я даже не знаю, смогут ли они это сделать, или же мы отдадим деньги (другим) людям», — объяснил американский лидер.

При этом Трамп вновь раскритиковал организацию, назвав её «инструментом в руках Китая» и «плохо относящейся к США».

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля президент США заявил о приостановке финансирования ВОЗ. По словам его словам, организация плохо справляется со своими задачами, а также скрывает информацию о распространении коронавируса SARS-CoV-2.

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