Брюссель, , 04:30 — REGNUM Бельгия призывает все страны «безоговорочно поддерживать» Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и сама продолжит «твёрдо поддерживать» ее после отказа США продолжать её финансирование. Об этом 15 апреля заявили вице-премьер Бельгии Александра Де Кро и министр иностранных дел Бельгии Филипп Гоффен в совместном обращении.

«ВОЗ играет ключевую роль в координации международного ответа на пандемию, работает над предотвращением распространения вируса, распределяет медицинские ресурсы, направляет группы быстрого реагирования и предоставляет рекомендации широкой общественности», — говорится в обращении.

Политики также подчеркнули роль ВОЗ в усилиях по созданию вакцины и оказанию помощи наиболее уязвимым перед лицом пандемии странам.

«Бельгия продолжит твёрдо поддерживать эту организацию и работать совместно с ней над преодолением трудного периода», — заявляют Де Кро и Гоффен.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля президент США Дональд Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ. По словам его словам, организация плохо справляется со своими задачами, а также скрывает информацию о распространении коронавируса SARS-CoV-2.

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