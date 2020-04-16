Вашингтон, , 03:21 — REGNUM Американская государственная радиокомпания «Голос Америки» (СМИ — иностранный агент) говорит «ужасные вещи» про Соединенные Штаты, заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме.

По его словам, демократы в Конгрессе США уже два года не дают утвердить Майкла Пэка главой Совета управляющих по вещанию. Именно в ведении этого советах и находится радиокомпания, которую Трамп считает «очень важной» для Соединенных Штатов.

«Если вы слышали, что они говорят, это ужасно. То, что они говорят о нашей стране, ужасно», — добавил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, в России радиостанция «Голос Америки» была признана средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента в декабре 2017 года.