Вашингтон, , 03:56 — REGNUM США заявляют о проведении Россией 15 апреля испытаний противоспутниковой ракеты. Об этом сообщает пресс-служба командования Космическими силами США.

«Космическое командование США осведомлено и отслеживает российские испытания противоспутниковой ракеты 15 апреля», — говорится в сообщении.

По словам главы Космических сил США генерала Джона Реймонда, проведённые Россией испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата, которая может уничтожать спутники на низкой околоземной орбите, подтверждают реальность угроз космическим системам США и их союзников, которые «возрастают».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе слушаний в палате представителей Конгресса США в конце февраля, глава Космических сил США генерал Джон Реймонд обвинил Россию в подрыве военных и экономических преимуществ США в космосе.

Ранее главнокомандующий НАТО по трансформации генерал Андре Ланата выразил обеспокоенность по поводу российских космических аппаратов, способных проводить маневры рядом со спутниками стран Запада.

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