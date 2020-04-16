Пекин, , 02:58 — REGNUM Госсовет КНР осуществил ряд перестановок на некоторых руководящих постах в государственных органах КНР, сообщает 15 апреля агентство Синьхуа.

Как стало известно, Ли Вэньчжан стал заместителем генерального секретаря Государственного совета КНР и главой Национальной ассоциации общественных жалоб и продолжений, сместив на посту Шу Сяциня, который был смещен с данных постов.

Далее Ло Вэнь перестал быть вице-председателем Национальной комиссии КНР по развитию и реформы, а Чэнь Гайху был снят с должности заместителя главы Национальной комиссии по вопросам национальностей. Ян Цзянь был снят с поста заместителя директора Отделения связи Национального народного правительства САР Гонконг.