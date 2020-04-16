Вашингтон, , 02:45 — REGNUM Конгресс США может быть принудительно отправлен на каникулы, если не согласится прекратить сессии, которые продолжаются, несмотря на отпуска его членов, заявил американский президент США Дональд Трамп 15 апреля на встрече с журналистами.

Трамп отметил, что представители конгресса покидают город и проводят формальные сессии, что мешает ему назначать чиновников в исполнительные, судебные и дипломатические органы. Президент призвал парламентариев добровольно завершить все сессии, что позволить ему производить назначения без одобрения сената.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси попросила американских граждан игнорировать заявления Дональда Трампа об эпидемиологической ситуации в государстве.

Читайте ранее в этом сюжете: В Конгрессе США призвали игнорировать заявления Трампа во время пандемии