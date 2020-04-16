Вашингтон, , 02:33 — REGNUM Соединенные Штаты готовы помогать другим странам, в том числе и России, в борьбе с коронавирусной инфекцией и могут направить аппараты искусственной вентиляции легких, если это потребуется, заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

«Думаю, России понадобятся аппараты ИВЛ. У них сложные времена в Москве. Мы им поможем», — заявил он.

Трамп отметил, что США готовы помочь и другим странам, в которых тяжелая ситуация из-за вспышки COVID-19. Среди таких стран он назвал Италию, Испанию и Францию. Трамп подчеркнул, что Вашингтон будет готов к отправке аппаратов ИВЛ, как только в Соединенных Штатах будет налажено собственное производство.

Как сообщало ИА REGNUM, также президент США Дональд Трамп заявил, что пик появления новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в стране пройден. Тем не менее он отметил, что борьба с пандемией COVID-19 продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп заявил о преодолении пика новых случаев заражения SARS-CoV-2