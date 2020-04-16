Иерусалим, , 02:38 — REGNUM Дополнительные 48 часов, предоставленные президентом Израиля Реувеном Ривлиным, не привели к формированию правительства единства. О том, что премьер-министр Израиля и лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху и лидер центристской партии «Кахоль-Лаван» Беня Ганц не смогли договориться, 16 апреля сообщает израильское государственное радио Kan.

Уточняется, что вечером 15 апреля переговоры между Нетаньяху и Ганцем зашли в тупик, и последующая встреча была отменена.

Выделенный им срок истёк в 00:00 16 апреля, теперь мандат на формирование правительства будет передан Ривлиным в парламент. Кнессет должен будет в течение 21 дня большинством голосов рекомендовать депутата, которому будет предоставлено 14 дней для формирования правительства. Если и эта попытка будет неудачной — ещё через 90 дней в Израиле должны будут провести третьи повторные выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Израиле продолжаются попытки сформировать правительство по итогам выборов 2 марта. 13 апреля истёк срок в 28 дней, отведенный Ганцу на создание кабинета министров, после чего президентом страны было предоставлено лидерам основных партий для достижения договорённости ещё 48 часов.

Напомним, выборная эпопея в Израиле длится с весны 2019 года, когда после неудачи в формировании правительства по итогам выборов 9 апреля, Нетаньяху добился первых в истории еврейского государства перевыборов Кнессета 17 сентября.

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