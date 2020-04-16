Москва, 16 апреля 2020, 02:38 — REGNUM Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович считает, что ВОЗ справится с ситуацией приостановки финансирования со стороны США. Об этом она заявила 15 апреля в интервью радиостанции «Комсомольская правда».
По словам Вуйнович, ВОЗ является межгосударственной организацией, для которой все страны имеют одинаковое значение. Те, кто могут себе это позволить — являются донорами регулярных и добровольных взносов, таких много.
«И я надеюсь, что как-то мы пройдем и эту ситуацию», — сказала Вуйнович, подчеркнув, что «эта тема вызвала большой отзыв».
Также она отметила, что взносы в ВОЗ со стороны России являются «добровольными, специально направленными», а несколько дней назад правительство РФ «одобрило $1 млн для стран Восточной Европы и Центральной Азии».
Комментируя обвинения в адрес ВОЗ со стороны США Вуйнович сказала, что ещё никогда организация «не прилагала столько усилий, чтобы каждая страна в любой момент имела доступ к информации».
Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля президент США Дональд Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ. По словам его словам, организация плохо справляется со своими задачами, а также скрывает информацию о распространении коронавируса SARS-CoV-2.
По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, в настоящее время организация изучает последствия приостановки финансирования со стороны США и работает со своими партнёрами над закрытием финансовых прорех, которые могут образоваться при продолжении работы.
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