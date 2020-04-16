Вашингтон, , 00:43 — REGNUM Готовность борьбы с дезинформацией вокруг пандемии коронавируса нового типа объявили министры обороны стран НАТО 15 апреля в ходе видеоконференции, сообщается на сайте американского военного ведомства.

В совещании участвовал и министр обороны США Марк Эспер.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своем Twitter написал, что в период пандемии мир столкнулся с массовой дезинформацией и ложью.

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