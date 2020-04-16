Хельсинки, , 00:28 — REGNUM Правительство Финляндии приняло решение увеличить взносы страны во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) до 5,5 млн евро, заявил глава финского МИД Пекка Хаависто в интервью агентству STT.

По его словам, решение было принято на фоне отказа Соединенных Штатов финансировать ВОЗ по решению американского лидера Дональда Трампа. Хаависто отметил, что во время пандемии коронавирусной инфекции деятельность ВОЗ особенно необходима.

Отмечается, что в 2019 году взнос Финляндии в ВОЗ составлял около 1,9 млн евро. Финансы для организации выделяло финское министерство здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп распорядился приостановить финансирование ВОЗ. По словам американского лидера, организация плохо справляется со своими задачами, а также скрывает информацию по распространению коронавируса SARS-CoV-2. Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус уже выразил сожаление в связи с решением Вашингтона.

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