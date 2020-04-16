Приштина, , 07:44 — REGNUM Президент Косово Хашим Тачи 15 апреля обратился к главе «Движения за самоопределение» и главе правительства Косово Альбину Курти с требованием назвать имя нового кандидата на пост главы главы правительства для формирования нового правительства.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, это уже третий раз, когда Тачи требует у Курти фактически назначить себе преемника из рядов своей же партии после вынесения вотума недоверия Курти и его правительству 25 марта.

В своем новом письме Тачи подчеркнул, что граждане, а главное, политические партии края ожидают от него, как от президента, назначения нового кандидата на пост главы правительства и скорейшей смены правительства.

Ранее Курти заявлял, что попытки Тачи сформировать новое правительство в обход выборов отвлекают внимание от подлинной проблемы — распространения коронавируса.

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