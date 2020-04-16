Киев, 16 апреля 2020, 00:11 — REGNUM Председатель правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев отказался раскрыть размер зарплат руководства компании по запросу заместителя председателя Верховной рады Украины Руслана Стефанчука, сообщило 15 апреля издание Strana.ua.
Журналисты опубликовали официальную переписку, в которой Коболев ответил, что размер зарплаты является конфиденциальной информацией.
В свою очередь неназванный источник в Верховной раде заявил, что Коболев просто вернул отписку, а его «аргументация» надуманная.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ узнали размер зарплаты Андрея Коболева. Ежемесячно он получает $42 тыс. без учёта нескольких видов доплат и премий.
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