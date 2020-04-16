Киев, , 00:11 — REGNUM Председатель правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев отказался раскрыть размер зарплат руководства компании по запросу заместителя председателя Верховной рады Украины Руслана Стефанчука, сообщило 15 апреля издание Strana.ua.

Журналисты опубликовали официальную переписку, в которой Коболев ответил, что размер зарплаты является конфиденциальной информацией.

В свою очередь неназванный источник в Верховной раде заявил, что Коболев просто вернул отписку, а его «аргументация» надуманная.

«Во-первых, зарплата руководителей государственной компании есть предмет безусловного общественного интереса. И никто не имеет права её скрывать от депутатов Верховной рады. Во-вторых, есть постановление правительства, которое чётко определяет, что размер заработной платы не может составлять коммерческую тайну и её обязаны предоставлять по запросу государственных органов», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ узнали размер зарплаты Андрея Коболева. Ежемесячно он получает $42 тыс. без учёта нескольких видов доплат и премий.

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