Вашингтон, 15 апреля 2020, 23:57 — REGNUM Правительство США выпустило предупреждение об угрозе хакерских атак из Северной Кореи, 15 апреля сообщает агентство Reuters.
Заявление выпущено совместно Государственным департаментом США, Министерством финансов, Министерством национальной безопасности и Федеральным бюро расследований.
Согласно заявлению, хакеры из КНДР «угрожают Соединенным Штатам и странам по всему миру… и создают серьезную угрозу целостности и стабильности международной финансовой системы».
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