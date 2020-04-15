Москва, , 23:50 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что необходимо внимательно изучить все версии происхождения нового коронавируса, но делать это нужно беспристрастно, без намерения очернить соперников. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил в интервью газете «Коммерсантъ», опубликованном сегодня, 15 апреля.

По словам Лаврова, на сегодняшний день уже есть целый ряд версий о том, откуда именно произошел коронавирус, вызвавший пандемию. Есть версии происхождения от летучих мышей, а есть версии происхождения от американских военных, прибывших в Китайскую Народную Республику на игры, и живших недалеко от уханьского рынка морепродуктов, с которого и началась пандемия.

В любом случае, проработкой вопроса о том, откуда взялся коронавирус, безусловно, надо заниматься, считает Лавров, так как это важно для извлечения опыта в будущем. Однако это исследование должны быть абсолютно беспристрастным, не нацеленным на очернение соперников.

Кроме того, Лавров обратил внимание, что американцы и англичане все громче твердят о том, что с Китая необходимо взыскать триллионы долларов из-за того, что Пекин якобы приуменьшил масштабы пандемии и тем самым ввел в заблуждение западные страны, которые не смогли подготовиться к эпидемии и теперь несут колоссальные потери.

Все это происходит на фоне политической войны между демократами и республиканцами внутри США, которые бросаются взаимными обвинениями в том, кто именно несет ответственность за столь широкое распространение коронавируса в Соединенных Штатах.

Кроме того, Лавров также отметил, что очень любопытная информация стала появляться в СМИ о том, что Пентагон финансировал некие исследования в Ухане.

Все это весьма интересно, но требует очень тщательной проверки.