Приштина, , 23:52 — REGNUM Специальный представитель ЕС по диалогу между Сербией и Косово и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак 15 апреля в интервью для косовского телеканала KlanKosova заявил, что он никогда не слышал о существовании секретного соглашения о разделе Косово и передаче Северной Митровицы Сербии.

Напомним, о существовании такого соглашения заявил в ходе сеанса, посвященного вынесению вотума недоверия его правительству, премьер-министр Косово Альбин Курти.

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Отвечая на вопрос о том, как он относится к проводимой Сербией кампании по отзыву признаний Косово, представитель ЕС подчеркнул, что Брюссель ожидает, что обе стороны будут воздерживаться от всех действий, которые могли бы усугубить состояние отношение между Белградом и Приштиной.

Напомним, Словакия является одной из пяти стран ЕС, не признающих независимость Косово.

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