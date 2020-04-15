Париж, , 23:43 — REGNUM МИД Франции выразил своё сожаление из-за решения Дональда Трампа приостановить денежные взносы на содержание ВОЗ, сообщил 15 апреля на брифинге представитель французского внешнеполитического ведомства.

«Мы приняли к сведению заявление о приостановке американских выплат в бюджет организации. Мы сожалеем», — сказал представитель МИД Франции.

При этом он призвал сохранять солидарность и расширять международное сотрудничество для борьбы с пандемией коронавируса, как это делает Франция со своими основными партнерами, особенно в Европейском союзе.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования ВОЗ, которая не довела своевременно до мировой общественности информацию об опасности коронавируса.

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