Берлин, , 23:31 — REGNUM Пятеро граждан Таджикистана арестованы в Германии по подозрению в подготовке террористических актов. Об этом сообщили 15 апреля в пресс-службы генеральной прокуратуры ФРГ.

По версии следствия, в январе 2019 года подозреваемые примкнули к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и по распоряжению её главарей основали ячейку с целью совершения терактов на территории Германии.

Сообщается, что подозреваемые были задержаны сегодня утром в ходе рейда, проведённого полицией и спецназом в городах Эссен, Нойс и Зиген и в округе Хайнсберг федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

По решению суда, всем задержанным была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.