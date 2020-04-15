Подгорица, , 23:19 — REGNUM Черногорская партия власти — Демократическая партия социалистов, использует эпидемию коронавируса для проведения собственной предвыборной кампании. Об этом 15 апреля заявила депутат от оппозиционного «Демократического фронта» Бранка Бошняк.

По ее словам, это подтверждает состав и процедура формирования недавно созданного «Национального координационного органа по борьбе с инфекционными заболеваниями», состоящего из 15 членов, из которых лишь пятеро являются врачами.

Бошняк также отметила, что сама процедура формирования данного органа незаконна, и что «диктаторский режим» Черногории пытается с помощью него «узурпировать правопорядок в стране».

«(Мило) Джуканович и (Душко) Маркович (президент и премьер-министр Черногории — ИА REGNUM) с помощью марионеток в парламенте Черногории приостановили его работу, и все это под предлогом защиты здоровья граждан, а на его место выдвинули этот противоправный орган, через который очень хитро ведут кампанию для предстоящих выборов», — процитировал слова Бошняк портал Vijesti.me.