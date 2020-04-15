Дамаск, , 23:10 — REGNUM Российские военные провели патрулирование по нескольким маршрутам на территории сирийской провинции Хасака, сообщил 15 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

Патрулирование было проведено подразделениями российской военной полиции.

Кроме того, вертолёты российской армейской авиации провели воздушное патрулирование «по маршруту: аэродром Квайрес — Метрас — Швайхан — Айн-Иса — Мишрака — Бир-Кантари — Бир-Хамид-Эль-Али — аэродром Квайрес».

Как сообщало ИА REGNUM, группа из 27 боевиков, обученных и вооруженных военными США, сдалась сирийской армии в районе Пальмиры. Они дали показания, что американские военные готовили их к проведению диверсионных и террористических акций на территории, подконтрольной правительству Сирии.

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