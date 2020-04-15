Днепропетровск, Украина, 15 апреля 2020, 23:23 — REGNUM В Днепропетровске (переименован в Днепр) коммунальные службы вырыли яму перед воротами храма, сообщил 15 апреля телеканал 112.ua.
В городском совете заявили, что коммунальщики начали чинить, чтобы предотвратить прорыв. В ходе работ был обнаружен снаряд времён Великой Отечественной войны. На место приехали взрывотехники и обезвредили боеприпас. Засыпать яму до Пасхи коммунальщики не планируют.
Отметим, ранее в социальных сетях проявилось сообщение мэра города Бориса Филатова, адресованное священникам:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Филатов приказал выкопать 600 могил и приобрёл 1 тыс. мешков для захоронения жертв коронавируса.
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