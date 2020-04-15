Днепропетровск, Украина, , 23:23 — REGNUM В Днепропетровске (переименован в Днепр) коммунальные службы вырыли яму перед воротами храма, сообщил 15 апреля телеканал 112.ua.

В городском совете заявили, что коммунальщики начали чинить, чтобы предотвратить прорыв. В ходе работ был обнаружен снаряд времён Великой Отечественной войны. На место приехали взрывотехники и обезвредили боеприпас. Засыпать яму до Пасхи коммунальщики не планируют.

Отметим, ранее в социальных сетях проявилось сообщение мэра города Бориса Филатова, адресованное священникам:

«Кроме штрафов и полиции вы получите весь комплекс мероприятий от городской власти, отработанные на «наливайках» и пунктах металлолома. Хотите сидеть без воды и света с перекопанными дорогами? Мы всё это вам обеспечим», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Филатов приказал выкопать 600 могил и приобрёл 1 тыс. мешков для захоронения жертв коронавируса.

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