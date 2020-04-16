Тегеран, , 08:24 — REGNUM 15 апреля министр иностранных дел Ирана в своем послании раскритиковал решение США прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявив, что издевательства США убивают людей. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Мир узнает, что Иран испытывал все это время: издевательства, угрозы и тщеславную болтовню со стороны американского режима», — написал Зариф в своем Твиттере. Он также отметил: «Как и максимальное давление против Ирана, позорное решение остановить финансирование оставит отпечаток позора в условиях пандемии».

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекратят финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которую президент обвинил в неправильном управлении и сокрытии данных по распространению коронавируса (COVID-19).

Согласно последним данным ВОЗ, число случаев заболевания COVID-19 во всем мире достигло 2 017 943, при этом более 128 000 человек умерли.