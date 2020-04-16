Тегеран, , 08:36 — REGNUM Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН выделило дополнительные средства для укрепления национального потенциала Ирана в борьбе государства с пустынной саранчой. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 15 апреля.

Поскольку в последние месяцы участились случаи заражения пустынной саранчой в Восточной Африке и Юго-Западной Азии, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) заявила, что выделила дополнительные 200 000 долл. США для дальнейшего укрепления технического потенциала Ирана по борьбе с пустынной саранчой.

«Общий бюджет, выделенный ФАО на реализацию программы технического сотрудничества, составляет 500 000 долларов США», — сообщила организация в своём заявлении.

Представитель ФАО в Исламской Республике Иран (ИРИ) Герольд Бедекер отметил: «ФАО в основном сосредоточена на предоставлении около 320 иранским экспертам необходимых технических знаний и навыков для обнаружения, отслеживания и быстрого реагирования на нашествия пустынной саранчи».

Он также подчеркнул, что ФАО также окажет помощь стране в приобретении жизненно важного оборудования, необходимого для оснащения двух центров борьбы с пустынной саранчой, что позволит быстрее и эффективнее реагировать на данную угрозу.