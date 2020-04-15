Вашингтон, , 22:40 — REGNUM Испытания, проводимые на ядерном полигоне Лобнор (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай) вызвали беспокойство у США, пишет 15 апреля газета The Wall Street Journal.

По данным Госдепа, которые ещё не были оглашены, Китай замечен в неполной передаче данных, касающихся изменений радиационного фона и сейсмической активности. Это наблюдается в последние несколько лет.

В результате американцы заподозрили Китай в секретном проведении испытаний ядерных зарядов малой мощности. Однако прямых доказательств нарушения Пекином Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний у Вашингтона нет.

Напомним, ДВЗЯИ запрещает проведение испытательных взрывов ядерных зарядов, в том числе в мирных целях. В силу договор не вступил.