Тегеран, , 09:12 — REGNUM 15 апреля президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран должен бороться с распространением коронавирусной болезни (COVID-19) и безработицей одновременно. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на заседании Кабинета министров, президент отметил, что проблемы здравоохранения и получения средств к существованию являются сегодня главными заботами иранского народа.

Отметив, что вспышка коронавируса обернулась кризисом для всех стран, Рухани заявил, что пандемия затронула политику, экономику и даже образ жизни людей по всему миру.

«Важно то, как реагировать на кризис сейчас и как помочь восстановить экономику после того, как кризис закончится», — заявил президент, отметив, что Иран в настоящее время оказывает бесплатные медицинские услуги всем иностранным гражданам, которые легально проживают в стране.

По словам Рухани, страна мобилизовала все свои возможности для удовлетворения потребностей населения и медицинских работников.

«Как государственный, так и частный сектор, а также вооруженные силы и министерство промышленности, рудников и торговли делают все возможное, чтобы удовлетворить медицинские потребности страны», — заявил президент.