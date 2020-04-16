Тегеран, , 07:54 — REGNUM 14 апреля послы Ирана и Кувейта в России по телефону обменялись мнениями о двустороннем и региональном сотрудничестве, а также обсудили план Ирана по обеспечению безопасности в Персидском заливе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 15 апреля.

Вопрос касательно вспышки коронавируса стоял среди главных тем обсуждения между послами Ирана и Кувейта Каземом Джалали и Абдул-Азизом Аль-Адвани.

В ходе телефонного разговора Джалали заявил, что кризис пандемии в очередной раз продемонстрировал необходимость коллективного сотрудничества в регионе, имея в виду план Ирана по обеспечению безопасности Персидского залива.

Посол Ирана также сообщил, что тема борьбы с коронавирусом может быть обсуждена в рамках плана сотрудничества в области здравоохранения в регионе с целью поиска общих решений сложившейся ситуации.

Абдул Азиз Аль-Адвани назвал дружескими и давними отношения между Тегераном и Кувейтом, заявив: «В нынешних сложных обстоятельствах, связанных с кризисом COVID-19, политические разногласия не должны вредить простому народу, и Кувейт, учитывая свою историю дружбы с Ираном, стремится помочь Тегерану справиться со вспышкой коронавируса в стране».

В ходе беседы стороны выразили желание продолжить контакты по вопросам, представляющим взаимный интерес.