Пальмира, Сирия, , 22:24 — REGNUM Подготовленные военными США на базе в районе лагеря «Рукбан» двадцать семь боевиков сдались в районе Пальмиры сирийской армии с вооружением и автомобилями, сообщил 15 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

По утверждению сдавшихся, из 55-километровой запретной зоны у американской базы им пришлось прорываться с боем, группу атаковали боевики радикальных бандформирований «коммандос революции» — «Магавир Ас-Саура», подконтрольные США.

«В результате боестолкновения прорвавшиеся боевики потеряли три пикапа. Вырваться смогли 27 человек, которые в настоящее время находятся в Пальмире под охраной сирийских правительственных сил. Ими сданы десятки единиц стрелкового вооружения, включая гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, в том числе западного производства», — сказал Олег Журавлев.

Из показаний участников группы стало известно, что вооружение и автомобили им предоставили американские военные. Они же проводили их обучение и подготовку для проведения диверсий и организации террористических актов на территории, подконтрольной правительству Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, военные США действуют на территории Сирии без мандата ООН и без разрешения сирийского правительства. По утверждению Вашингтона, они «охраняют» нефтяные месторождения от боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На самом деле под прикрытием этих слов происходит разграбление природных ресурсов Сирии.

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