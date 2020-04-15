Москва, , 21:40 — REGNUM Российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, как повлияла ситуация с коронавирусом на его рабочую обстановку, в интервью газете «Коммерсантъ».

Отвечая на вопрос, носит ли он медицинскую маску, министр ответил:

«Маску не ношу. Но большинство из тех, кто ко мне заходит, носят маски».

По его словам, регулярные совещания в министерстве, раньше проводимые еженедельно, теперь проводятся каждый день. Встречи перенесли из кабинета Лаврова в зал Коллегии, чтобы увеличить дистанцию между людьми, садящимися теперь «через одного».

Министр отметил, что не только на входах в МИД РФ, но и на министерском этаже с залом Коллегии «установлены дополнительные контрольно-пропускные пункты с дезинфицирующими средствами, термометрами».

Лавров «Ничего необычного, самые простые и очевидные вещи».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире достигло 1 914 916. Количество летальных исходов достигло 123 010.

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