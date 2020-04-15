Киев, , 21:49 — REGNUM Бывший руководитель одесского «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, подал заявление в национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) на генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову. Об этом он написал 15 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

Стерненко считает, что Венедиктова не задекларировала часы Hublot стоимостью $10,3 тыс.

«Она… не указала, что является соучредителем и членом ОО «Харьковский правовой центр» совместно со своим мужем — подчинённым Авакова (министра внутренних дел Украины Арсена Авакова — ИА REGNUM) Колесником и судьёй Верховного суда Буралковым», — добавил он.

Напомним, несколько государственных экспертиз показали, что Стерненко догнал и убил ножом человека в 2018 году. Однако с тех пор он продолжает находиться на свободе, благодаря действиям генеральной прокуратуры Украины.

В одном из недавних интервью Венедиктова заявила, что уважает Стерненко как «активиста».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Венедиктова заявила, что Стерненко предъявят официальный документ о подозрении, как только определятся со статьёй.

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