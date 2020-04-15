Киев, 15 апреля 2020, 21:07 — REGNUM Обмен пленными между ДНР, ЛНР и Украиной пройдёт в двух местах, заявил министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников сообщает 15 апреля «РБК-Украина».
Резников напомнил, что между ДНР и ЛНР есть внутренняя «антивирусная» граница, пересечь которую не представляется возможным.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявил. Что обмен пленными должен состояться 16 апреля.
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