Киев, , 21:07 — REGNUM Обмен пленными между ДНР, ЛНР и Украиной пройдёт в двух местах, заявил министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников сообщает 15 апреля «РБК-Украина».

"Осложняет процесс наличие коронавируса. И это приводит к тому, что обмен, вероятно, будет проводиться не в одном месте, а в двух», — рассказал он.

Резников напомнил, что между ДНР и ЛНР есть внутренняя «антивирусная» граница, пересечь которую не представляется возможным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявил. Что обмен пленными должен состояться 16 апреля.

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