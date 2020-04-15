Бишкек, , 20:16 — REGNUM Депутат Алтынбек Сулайманов на заседании республиканского парламента выразил недовольство тем, что из-за введенного властями Казахстана запрета мука перестала поступать в Киргизию, передают «Vesti.kg».

Читайте также: Власти Киргизии договариваются о поставке 28 тысяч тонн муки из России

Парламентарий потребовал от правительства срочно провести переговоры с Казахстаном и разобраться с ситуацией.

«Почему мы им по соглашению 1982 года даем воду с трех водохранилищ? Тогда вы тоже запретите подачу воды», — заявил народный избранник.

Читайте также: Казахстан установил жесткую квоту на вывоз муки в Киргизию