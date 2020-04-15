Челябинск, , 20:14 — REGNUM Запуск в России программы поддержки предприятий, а также сохранения рабочих мест стал результатом общей работы на федеральном и региональном уровнях. Об этом по итогам совещания президента Владимира Путина с членами правительства заявил челябинский губернатор Алексей Текслер.

«Правительство Челябинской области обращалось с такой инициативой к федеральному правительству. Мы видим, что нас услышали», — сказал Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, совещание прошло 15 апреля. В ходе него Путин отметил, что к предприятиям, которые претендуют на господдержку, будет предъявляться требование о максимальном сохранении занятости. Если фирма сохранит не меньше 90%, то получит деньги. Их объём будет рассчитываться исходя из 12 130 рублей в месяц на одного сотрудника.

Также глава государства объявил о других дополнительных мерах поддержки экономики, занятости, бизнеса и доходов населения.