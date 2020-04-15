Вашингтон, , 19:46 — REGNUM Обвинения в адрес Северной Кореи, которая якобы проводит кибератаки против США, высказал Госдеп в опубликованном 15 апреля заявлении.

Американское ведомство заявило, что северокорейские кибератаки «угрожают Соединённым Штатам и странам по всему миру» — прежде всего, «устойчивости финансовых систем».

Госдеп напомнил, что Пхеньян находится по американскими санкциями, а также под санкциями ООН, поэтому «всё больше» занимается незаконными вещами.

Полученные таким путём доходы Северная Корея, отмечает Госдеп, тратит на «создание оружия массового уничтожения и баллистических ракет».

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