Бишкек, , 19:27 — REGNUM Информация о том, что деньги на борьбу с коронавирусной инфекцией разворованы или пропали, не соответствует действительности. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов, выступая на заседании республиканского парламента.

По словам высокопоставленного чиновника, на спецсчет минздрава поступило 125 млн сомов (около 116,2 млн рублей), из которых 38,5 млн сомов (около 35,8 млн рублей) направили на доплаты медикам, занятым в борьбе с коронавирусом, а остальные деньги по-прежнему находятся на счете.

Он также отметил, что на счет министерства труда и соцразвития перечислено 13,5 млн сомов (12,5 млн рублей), из которых 4,3 млн сомов (4 млн рублей) направлены на поддержку малообеспеченных семей. Оставшаяся сумма остается на спецсчете ведомства.

«Правительство обеспечивает открытый и прозрачный процесс использования и распределения всех поступающих средств и гуманитарной помощи», — заверил вице-премьер Боронов.

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