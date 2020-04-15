Москва, , 19:16 — REGNUM Ситуация, при которой бизнес вынужден сокращать персонал из-за коронавируса, в ближайшее время вряд ли изменится к лучшему. Но нельзя допустить банкротства тысяч предприятий и потери миллионами людей доходов. Об этом заявил председатель «Единой России», зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе онлайн-совещания с представителями бизнеса по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией.

«Чтобы избежать разорения, многие организации вынуждены сокращать персонал. И, к сожалению, мы не уверены, что ситуация здесь в ближайшее время изменится к лучшему. Бизнесу всё труднее выполнять свои обязательства перед работниками, но при этом все мы понимаем, что нельзя допустить, чтобы миллионы людей лишились своих доходов, а тысячи предприятий стали банкротами. На это, собственно, и были нацелены объявленные президентом сегодня решения, в том числе по компенсации отдельных расходов, по выплатам, которые могут начаться с начала мая», — сказал Дмитрий Медведев.

«Наша задача — находиться постоянно в контакте, отслеживать ситуацию, тем более, что «Единая Россия» ведет самую интенсивную работу в регионах, оказывает волонтерскую помощь, правовую поддержку отдельным гражданам, в том числе и тем, кто трудится в сфере малого бизнеса. Я сам получаю огромное количество обращений в социальных сетях по поводу поддержки малого бизнеса, и благодаря этому мы, конечно, все лучше понимаем ситуацию на местах», — резюмировал он.

Напомним, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев вместе с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в среду, 15 апреля, провел на площадке федерального ситуационного центра «Единой России» совещание в онлайн-формате с предпринимателями о дополнительных мерах поддержки бизнеса.