Бишкек, , 19:16 — REGNUM Киргизстанские власти вынуждены продлить сроки действия чрезвычайного положения и комендантского часа в городах и районах, в которых произошла вспышка коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, выступая в парламенте с обращением к жителям страны.

По словам главы государства, для него это был сложный выбор, поскольку режим ЧП влечет за собой ограничения в жизни населения.

«Встал выбор, когда на одной чаше весов стоят жизнь и здоровье граждан, а на другой — экономика и доходы. Без этого шага негативные последствия распространения болезни могут затянуться на долгое время», — подчеркнул он.

И добавил, что Киргизия еще не достигла того момента, когда уже пройден пик заболеваемости COVID-19.

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