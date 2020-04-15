Душанбе, , 19:06 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провёл кадровые назначения на различные должности в министерствах и ведомствах страны, сообщает пресс-служба главы государства.

Первым заместителем министра труда, миграции и занятости Таджикистана стал Рахмонзода Абдулгафор Азиз, а на должность начальника исполнительной службы при правительстве Таджикистана Рахмон назначил Саидвализода Барно Саиднаби.

Кресло директора института экономики и демографии национальной академии наук Таджикистана занял Шариф Рахимзода.

Помимо этих назначений президент Эмомали Рахмон подписал несколько распоряжений, согласно которым старшим советником сектора помощника Президента по вопросам социального развития и связям с общественностью стал Окилзода Нурулло, место зампредседателя Комитета по местному развитию при Президенте заняла Риозода Нурали Рахмонали.

Также директором Государственного учреждения «Кохи Вахдат» Исполнительного аппарата президента стал Исмоилзода Ёкуб Борон, а на должность консультанта отдела общественной безопасности секретариата Совета безопасности Таджикистана была утверждена кандидатура Хайдарзода Анвара Хайдара.

Президент Рахмон призвал все кадры, назначенные на должности, к преданной и добросовестной работе на благо таджикистанцев.