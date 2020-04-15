Душанбе, , 19:02 — REGNUM Указом президента Таджикистана Эмомали Рахмона сегодня, 15 апреля, были назначены шестеро членов верхней палаты парламента шестого созыва, сообщает пресс-служба главы государства.

Кресла сенаторов заняли: Фарход Рахими — президент Академии наук Таджикистана, Низом Косим — президент союза писателей, Хусния Раджабзода и Хасан Дустзода — главы Мургабского и Нурабадского районов соответственно, Бурхониддин Джаббори — заведующий отделением образования города Канибадам, Максудали Умарализода — директор школы в Хатлоне.

Имена ещё двух членов верхней палаты парламента пока неизвестны.

Отмечается, что спикер верхней палаты парламента, второй человек в государстве после президента Эмомали Рахмона будет избран уже через два дня.

Напомним, что в результате выборов в верхнюю палату парламента страны, прошедших в Таджикистане 27 марта 2020 года, депутатский мандат получили 25 человек, среди которых оказался сын президента страны Рустам Эмомали.

Верхняя палата парламента Таджикистана состоит из 33 депутатов: 25 сенаторов избираются путём голосования, 8 — назначает непосредственно президент.