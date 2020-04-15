Белград, , 18:47 — REGNUM Республика Сербская могла столкнуться с намного более серьезными проблемами в борьбе с пандемией коронавируса, если бы Сербия не оказала ей помощь. Об этом заявил член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик 15 апреля в Белграде после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.

«Первая помощь, которую мы получили, прибыла из Сербии. Без понимания со стороны Сербии наша сфера здравоохранения столкнулась бы с проблемами», — процитировало слова Додика агентство «Бета».

Додик также добавил, что он попросил у Вучича дополнительную помощь в виде поставок медицинского оборудования, и эта просьба была удовлетворена.

Член президиума БиГ также подчеркнул, что во время пасхальных праздников нельзя допустить распространения инфекции, и призвал верующих отпраздновать Пасху в семейном кругу.

«Мы должны продлить запрет на передвижение в Сербии и Республике Сербской и просим верующих уважать эти меры», — сказал Додик.

Он похвалил подход Сербской православной церкви в Черногории к этому вопросу, которая призвала верующих не приходить в храм на Пасху.

Додик также отметил, что Республика Сербская сделает всё, чтобы сохранить рабочие места. По его словам, с начала кризиса в Республике Сербской было уволено всего 800 рабочих.

Напомним, что помощь в борьбе с эпидемией коронавируса Республике Сербской также направила Россия.

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