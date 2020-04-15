Москва, , 18:43 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов назвал единственно верным решением направить средства на поддержку работников, передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля.

Решение направить безвозмездную финансовую помощь тем компаниям, которые сохранят рабочие места — это единственно верное в сложившей ситуации решение, нужно и дальше направлять средства в реальный сектор экономики, минуя финансовых спекулянтов — подчеркнул Миронов.

Он обратил внимание на то, что все эти годы либеральные чиновники носились с банками как с писаной торбой.

«Каждый кризис их спасали за счет бюджета, то есть за наш с вами счет. Последний раз это было в 2014 году, когда мы призывали правительство не вливать триллионы в банки, а поддержать напрямую предприятия. В результате до экономики деньги не дошли, а перетекли на валютный рынок. Сегодня этот номер уже не пройдет», — заявил депутат.

Президент РФ распорядился предусмотреть для регионов дополнительную поддержку в размере 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетов регионов.

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