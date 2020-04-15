Подгорица, , 18:11 — REGNUM Американские компании все больше помогают Черногории. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США и спецпредставитель по Западным Балканам Мэттью Палмер 15 апреля. При этом он отметил, что правительство США предпринимает какие-то действия, но часто инициативу берут на себя компании, частные и благотворительные организации — все вносят свой вклад в гуманитарную деятельность.

«Я знаю, что в американском уголке в Черногории и на Западных Балканах 3D-принтеры доступны студенческим группам и структурам гражданского общества, которые производят защитные щитки для лица и другое защитное оборудование, что способствует борьбе (против эпидемии). Я ожидаю, что США и впредь будут искать способы сделать еще больше и проявить солидарность с Черногорией и черногорскими властями в борьбе против этого вируса», — рассказал Палмер в интервью «Голосу Америки» (СМИ — иностранный агент).

Палмер также ответил на появившиеся в соцсетях обвинения, согласно которым союзники Черногории по НАТО, включая США, недостаточно помогают стране в борьбе против эпидемии.

«Все хотели бы, чтобы США делали больше. Все хотели бы, чтобы их союзники и партнеры больше делали. Я могу сказать, что мы поддерживаем это партнерство и Черногорию как нашего союзника и мы предприняли необходимые шаги, в будущем можно ожидать большей поддержки», — сказал американский политик.

Палмер отметил, что меры по борьбе с эпидемией, которые предпринимает Черногория, более жесткие, чем аналогичные меры, предпринятые в США. По его словам, каждая страна имеет право ввести в период кризиса те ограничения, которые считает необходимым, но при этом очень важно, чтобы они перестали действовать, как только кризис пройдет.

Палмер также сказал, что регион Западных Балкан может ожидать дополнительной финансовой помощи из Вашингтона и что этот вопрос в настоящее время прорабатывается. «Когда речь идет о значительной сумме, необходимо время на реализацию такой поддержки», — пояснил он.

Палмер также поблагодарил страны Западных Балкан за то, что они «великодушно» помогли американским гражданам вернуться из их стран в США, «часто без возмещения материальных затрат». По словам политика, это сделали Сербия, Черногория и Албания.

Напомним, что после того, как на территории Черногории появились первые заболевшие COVID-19, Черногория затягивала с разрешением на посадку в черногорские аэропорты российских самолетов, которые должны были эвакуировать своих граждан обратно в Россию.

МИД России 18 марта сообщил, что у российской стороны все готово для вывоза своих граждан из Черногории, «но проблема в увязке черногорскими властями разрешения на посадку самолета с вывозом черногорских граждан из РФ».