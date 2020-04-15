Рига, , 18:10 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Латвии зарегистрировала законопроект политического объединения «Новое Согласие» (Jaunā Saskaņa) и начала сбор подписей об объявлении 9 мая праздничным днём. Об этом пишет портал LSM.

Сбор подписей начат 15 апреля на портале Latvija. lv и продлится до 14 апреля 2021. Кроме этого, подписаться под инициативой можно в самоуправлениях по месту жительства, сиротских судах, где работает нотариус, у председателя местной Думы, нотариусов.

Для того, чтобы проект получил право на дальнейшее рассмотрение необходимо собрать одну десятую часть подписей от всех имеющих право голоса, речь идёт о 154 865 подписях.

Напомним, ранее член правления латвийского общества 9 мая Вадим Баранник агентству ЛЕТА сообщил, что в парке Победы в Риге 9 мая не планируется проведение праздничного концерта и массовых мероприятий из-за режима ЧС.