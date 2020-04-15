Москва, , 18:10 — REGNUM В Совфеде назвали абсурдным заявление директора Павлоградского химического завода Леонида Шимана о возможностях Украины нанести ракетный удар по России, передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля.

«На самом же деле эффективность применения «Ольхи» для нанесения ударов по российскому нефтеперерабатывающему заводу — явная лесть этой РСЗО, которую высокоточной-то по большому счёту не назовёшь», — отметил глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев.

Обороноспособность России построена таким образом, что страна может отразить любой удар даже более сильного противника, чем Украина, отметил сенатор.

«Стоит ли уточнять, что армия «незалежной» не входит даже в двадцатку лучших армий мира. По рейтингам международной аналитической компании Global Firepower (отнюдь не пророссийской) она «плавает» в диапазоне от 27-го до 30 места», — добавил он.

В целом же, парламентарий расценил заявление Шимана как попытку привлечь внимание собственных властей и антироссийских инвесторов к нуждам предприятия.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Госдумы: ракетным ударом с Украины угрожает дилетант