Санкт-Петербург, , 17:52 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко внес изменения в поставление областного правительства о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Отныне в Ленобласти, так же, как и в Санкт-Петербурге, приостанавливается оказание услуг по кратковременной аренде автомобилей (каршеринг).

Кроме того, приостанавливается работа салонов красоты, косметических и СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и других подобных заведений. В том числе тех, у которых есть и медицинская лицензия на ряд профилактических процедур.

Приостановлена деятельность всех организаций в сферах культуры, спорта и туризма.

Разрешена работа страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов, вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования. Также разрешили работать фотографам и фотосалонам. Но все подобные структуры обязаны строго соблюдать установленные на время пандемии нормы и правила, не допуская скопления клиентов в помещении.

Читайте также: В Ленобласти за сутки выявили 108 новых заражённых коронавирусом

Как сообщалоИА REGNUM, за последние сутки в Ленинградской области выявлено 108 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе насчитывается 298 человек с подтвержденным коронавирусом, пять человек выздоровели.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Всеволожском районе Ленобласти запретили все пасхальные мероприятия