Санкт-Петербург, , 17:49 — REGNUM Истребители морской авиации Су-27 и Су-30СМ выполнили тренировки по действиям в ночных условиях в небе над Балтикой, сообщил 15 апреля журналистам официальный представитель Балтфлота Роман Мартов.

Он отметил, что в учениях принимали участие более 10 истребителей морской авиации, а сами эти учения относятся к наиболее сложным упражнениям боевой подготовки лётчиков-истребителей.

«В ходе ночных полетов летчики отработали взлет и заход на посадку, учебные атаки по воздушным низкоскоростным и наземным целям, уничтожение командных пунктов и военной техники условного противника, выполнили сложный пилотаж и боевое маневрирование», — сказал Роман Мартов.

Главное внимание было уделено технике ночного пилотирования с наступательными и оборонительными манёврами на разных скоростях и высотах.

Справка ИА REGNUM: истребители четвертого поколения Су-27 и истребители Су-30СМ поколения «4+» предназначены для завоевания господства в воздухе.

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