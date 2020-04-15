15 апреля 2020 | Время чтения 4 мин

Неудачный эксперимент по введению электронных пропусков для передвижения по Москве, который не учел не только нюансы, гастарбайтеров, но и вполне очевидные вещи, в результате чего в метро и на въездах в город утром в среду случился коллапс, угрожающий ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве, является результатом интеллектуальной работы команды московского градоначальника.

Владимир Киберов, , 19:43 — REGNUM Москва борется с распространением коронавирусной инфекции с помощью цифровых технологий. Но назвать такой способ инновационным нельзя, потому что в этом вопросе мы снова стоим во втором ряду. Сейчас мэр Москвы Сергей Собянин повторяет опыт Китая по интеллектуальному распознаванию лиц камерами видеонаблюдения. Неудачный эксперимент по введению электронных пропусков для передвижения по городу, который не учел не только нюансы, гастарбайтеров, но и вполне очевидные вещи, в результате чего в метро и на въездах в город утром в среду случился коллапс, угрожающий ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве, является результатом интеллектуальной работы команды московского градоначальника. В то же время Европа идет по пути цифрового надзора за своими подданными, но более мягкими, хотя и быстрыми шагами, стараясь соблюдать права человека или по крайней мере декларируя такое намерение.

Карантин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Речь идет о самой уязвимой на данный момент отрасли — общественном здравоохранении, которое показало свою несостоятельность во всех странах развитого капитализма. Европа приняла решение воспользоваться продуктами IT-корпораций для отслеживания распространения коронавируса с помощью мобильных устройств передачи информации (смартфонов). Но будут ли результаты такого решения использованы в интересах самих IT-корпораций? Это зависит от пути, на которой встанет просвещенная Европа через 75 лет после фашистской оккупации.

Инициатива Европейской комиссии по сбору и использованию данных, полученных с помощью телекоммуникационных устройств, для отслеживания распространения коронавируса на территории ЕС, должна быть реализована «как можно скорее», заявил ответственный представитель ЕС.

В минувшую среду Комиссия направила письма 19 операторам мобильной связи, написанные по итогам проведения видеоконференций с несколькими телекоммуникационными компаниями в конце марта 2020 года. В этих письмах содержится просьба Комиссии о передаче определенным компаниям «обезличенных мобильных метаданных, которые помогут проанализировать характер распространения коронавируса».

Смартфон Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

14 апреля представитель исполнительного органа ЕС сообщил, что, по его мнению, результатом отправки писем Комиссии должен стать запуск корректно работающей системы обмена данными уже в самое ближайшее время. Цель данной инициативы — охват такой системой всех стран ЕС.

Этот шаг является частью двухстороннего подхода, который будет включен в набор инструментов Комиссии для борьбы с распространением коронавируса, который должен быть опубликован 15 апреля.

Это позволит, во-первых, скоординировать общий для Евросоюза подход к использованию мобильных приложений, включая те, что отслеживают контакты, а во-вторых, установить стандарты «для моделирования и прогнозирования распространения вируса с помощью обезличенных и агрегированных данных о местоположении мобильных устройств», — говорится в рекомендации, принятой Комиссией в середине апреля.

В связи с распространением мобильных приложений, используемых в настоящее время по всему ЕС, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил в начале апреля, что Комиссия следит за использованием таких приложений, необходимых в борьбе с пандемией коронавируса, чтобы убедиться, что «ценности и права» ЕС не нарушаются.

Множество приложений, использующих различные технические стандарты для того, чтобы остановить продолжающееся распространение вируса, недавно появились в таких странах, как Польша, Ирландия, Германия, Нидерланды и Италия.

Между тем институты ЕС разрабатывают стратегию координации этих приложений, и это декларируется как важнейший принцип в работе Комиссии, который должен быть сформулирован и опубликован до конца этой недели.

В проекте стратегии говорится, что необходимо создать единую основу для приложений, отслеживающих контакты.

Такие приложения, говорится в документе, «могут помочь прервать цепную реакцию заражения быстрее и эффективнее, чем традиционные меры сдерживания, и помогут снизить риск массового распространения вируса», и в результате должны стать «важным элементом» стратегии.

Комиссия отмечает, что процесс отслеживания одних мобильных устройств другими должен быть добровольным, основанным на согласии, а также на соблюдении стандартов конфиденциальности и защиты данных, принятых в ЕС.

Тотальное наблюдение Цитата из к/ф «Анон». Реж. Эндрю Никкол. 2018. Германия — США

В документе также подчеркивается, что такие программы отслеживания должны использовать только анонимные данные и должны быть деактивированы, как только кризис общественного здравоохранения закончится.

На прошлой неделе европейский инспектор по защите данных заявил, что ЕС должен создать свое собственное «панъевропейское мобильное приложение COVID-19».

Хотя в проекте стратегии говорится, что «широкое использование приложения для всех стран ЕС или по крайней мере взаимодействие и обмен результатами между такими приложениями позволят обеспечить более эффективное отслеживание и последующую государственную политику», Комиссия вряд ли пойдет по пути рассмотрения вопроса о разработке собственного приложения.

« Я не уверен, что решение предлагать на рынке собственное приложения или добавлять его к тем, которые уже находятся в разработке, является прекрасным выходом из ситуации , — сказал во вторник представитель исполнительной власти ЕС. — В компетенцию Комиссии не входит разработка приложений, особенно когда уже есть решения, которые разрабатываются другими участниками рынка. Наш подход заключается в том, что мы должны поддержать этот процесс для того, чтобы добиться двух целей: во-первых, убедиться, что права людей соблюдаются, и, во-вторых, чтобы эти приложения появились на рынке как можно скорее ».

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